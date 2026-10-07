Трамп заявил, что война в Украине скоро завершится

Президент США Дональд Трамп считает, что война в Украине близится к концу.

Как передает Report, об этом американский лидер заявил на встрече со сторонниками на верфи Спарроус-Пойнт под Балтимором, штат Мэриленд.

Он отметил, что работает над завершением этого конфликта.

"Мы пока еще не завершили войну между Россией и Украиной. Но я работаю над этим. Хотите - верьте, хотите - нет, но это в действительности становится ближе. Хотя так не выглядит... Думал, для меня это будет легче всего, я добился завершения восьми войн. И это тоже произойдет достаточно скоро", - сказал он.

Глава Белого дома также коснулся ситуации с Ираном. Он подчеркнул, что США не нужна иранская нефть, в ней нуждаются "другие".

"Ормузский пролив принадлежит американским ВМС и США. Вот кому он принадлежит, вот как сейчас обстоят дела. Тем не менее, нам не нужна их нефть. Их нефть нужна другим, очень нужна. Но мы обеспечиваем ее вывоз. И мы делаем это на рекордных уровнях", - добавил Трамп.

Американский президент подчеркнул, что Вашингтон решил вопрос о недопущении появления ядерного оружия у Тегерана.

"Этого никогда не произойдет, никогда не произойдет. Это дело уже сделано", - заявил он.