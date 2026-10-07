ISIS: Спутниковые снимки говорят о новой активности на "ядерном объекте" в Иране

К северо-востоку от иранской столицы Тегерана на комплексе Минзадaйи, который, по утверждениям Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), ранее был связан с разработкой ядерного оружия, вновь наблюдается значительная активность.

Как передает Report, об этом говорится в отчете американского Института науки и международной безопасности (ISIS).

Спутниковые снимки VANTOR Technologies за сентябрь и начало октября показывают активное движение автомобилей и грузовиков на территории объекта. Также там продолжаются земляные работы, а после израильского удара 3 марта были расчищены завалы и восстановлены повреждения на склоне.

По оценке ISIS, активность может свидетельствовать о попытке Ирана восстановить потенциал по разработке ядерного оружия, утраченный в результате удара. По данным института, ранее на объекте, вероятно, проводились исследования и разработки, связанные с ядерными боеголовками.

Израильские военные ранее заявляли, что на комплексе группа ученых вела секретные работы над одним из ключевых компонентов ядерного оружия. Сам объект был частично расположен под землей и подвергся удару 3 марта 2026 года.

ISIS отмечает, что нынешняя активность на объекте может указывать на его восстановление и возобновление работ, однако спутниковые снимки сами по себе не позволяют установить, какие именно работы сейчас проводятся.

Ранее сегодня президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон "решил вопрос" о недопущении появления ядерного оружия у Тегерана.