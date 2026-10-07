ISIS: Peyk görüntüləri İrandakı "nüvə obyektində" yeni aktivlikdən xəbər verir
- 07 oktyabr, 2026
- 03:45
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İranın paytaxtı Tehranın şimal-şərqində yerləşən və İsrail Müdafiə Ordusunun (IDF) daha əvvəl nüvə silahlarının hazırlanması ilə əlaqələndirdiyi Minzadayi kompleksində yenidən əhəmiyyətli aktivlik müşahidə olunur.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə ABŞ-ın Elm və Beynəlxalq Təhlükəsizlik İnstitutunun (ISIS) hesabatında bildirilir.
VANTOR Technologies şirkətinin sentyabr və oktyabrın əvvəlində çəkdiyi peyk görüntülərində obyektin ərazisində avtomobil və yük maşınlarının intensiv hərəkəti müşahidə olunur. Ərazidə torpaq işləri də davam edir. Həmçinin martın 3-də İsrailin endirdiyi zərbədən sonra yamacdakı dağıntılar təmizlənib və zədələnmiş hissələr bərpa olunub.
ISIS-in qiymətləndirməsinə görə, obyekt ərazisindəki aktivlik İranın zərbə nəticəsində itirdiyi nüvə silahlarının hazırlanması potensialını bərpa etməyə çalışdığını göstərə bilər. İnstitutun məlumatına görə, əvvəllər bu obyektdə nüvə döyüş başlıqları ilə əlaqəli tədqiqat və işləmələrin aparıldığı ehtimal edilir.
İsrail hərbçiləri daha əvvəl bildiriblər ki, kompleksdə bir qrup alim nüvə silahının əsas komponentlərindən biri üzərində məxfi işlər aparıb. Obyektin bir hissəsi yerin altında yerləşib və 2026-cı il martın 3-də zərbəyə məruz qalıb.
ISIS qeyd edir ki, hazırda obyektdə müşahidə olunan aktivlik onun bərpa olunduğuna və işlərin yenidən başladığına işarə edə bilər. Bununla belə, peyk görüntüləri hazırda ərazidə konkret olaraq hansı işlərin aparıldığını müəyyən etməyə imkan vermir.