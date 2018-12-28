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    ЦБА назвал макроэкономические факторы, определяющие долгосрочную тенденцию курса маната

    Баку. 28 декабря REPORT.AZ/ Динамика двустороннего курса маната станет одним из важных условий низкой инфляции в следующем году.

    Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении ЦБА об основных направлениях денежно-кредитной политики на 2019 год и среднесрочный период.

    Расчеты показывают, что повышающее влияние ослабления маната на инфляцию намного выше понижающего влияния  укрепления маната на инфляцию. В связи с этим курс национальной валюты является основным условием обеспечения стабильности цен.

    В заявлении отмечается, что ключевым фактором сбалансированности валютного рынка станет баланс между валютным предложением правительства и спросом экономики на валюту.

    "Валютный спрос будет формироваться на основе динамики импорта, внешнего долга и сальдо счета движения капитала, а также косвенного влияния международной конъюнктуры. Эти макроэкономические факторы определяют долгосрочную динамику курса маната".

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