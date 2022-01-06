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Биткоин резко подешевел

Биткоин резко подешевел Цена биткоина - ведущей криптовалюты мира - упала ниже 44 тысяч долларов США.
Финансы
6 января 2022 г. 10:26
Биткоин резко подешевел

Цена биткоина - ведущей криптовалюты мира - упала ниже 44 тысяч долларов США.

Как сообщает Report, за последние 24 часа криптовалюта подешевела на 6,79%, до 43,17 тыс. долл. В результате капитализация рынка составила 816,29 млрд долларов США.

Цена Ethereum, которая находится на 2-й строчке по рыночной капитализации, за последние сутки снизилась на 8,81% и составила 3,47 тыс. долларов США. Из альткоинов, попавших в первую десятку, именно Solana потеряла больше всего стоимости.

Капитализация криптовалютного рынка упала до 2,05 трлн долларов США.

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