Биткоин резко подешевел

Цена биткоина - ведущей криптовалюты мира - упала ниже 44 тысяч долларов США.

Цена биткоина - ведущей криптовалюты мира - упала ниже 44 тысяч долларов США.

Как сообщает Report, за последние 24 часа криптовалюта подешевела на 6,79%, до 43,17 тыс. долл. В результате капитализация рынка составила 816,29 млрд долларов США.

Цена Ethereum, которая находится на 2-й строчке по рыночной капитализации, за последние сутки снизилась на 8,81% и составила 3,47 тыс. долларов США. Из альткоинов, попавших в первую десятку, именно Solana потеряла больше всего стоимости.

Капитализация криптовалютного рынка упала до 2,05 трлн долларов США.