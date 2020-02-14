​Азербайджан увеличил денежные переводы в Грузию

В январе из Азербайджана в Грузию было переведено 1,7 млн долларов США, что на 6,6% больше, чем в предыдущем году.

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщает Национальный банк Грузии.

Доля денежных переводов из Азербайджана в соседнюю страну в общем объеме денежных переводов составила 1,35%.

Из Грузии в Азербайджан переведено 1,2 млн долларов США.

В прошлом месяце в Грузию из зарубежных стран в целом поступило 125,6 млн долларов, что на 9,9 млн или 8,6% превышает показатель за прошлый год. Объем денежных переводов из Грузии в зарубежные страны увеличился в годовом сравнении на 19,1% - до 18,5 млн долларов.