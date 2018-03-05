Азербайджанские банки открыли 2 филиала в январе

Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ Количество банковских филиалов в Азербайджане на 1 февраля увеличилось в месячном исчислении на 2 единицы и составило 511.

Как сообщает Report со ссылкой на Палату надзора над финансовыми рынками, в годовом сравнении число банковских филиалов сократилось на 58 единиц.

В ноябре количество банковских отделений осталось стабильным - 142. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года эта цифра увеличилась на 10 единиц.