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Азербайджан отказался от кредита ВБ для экстренного реагирования на COVID-19

Азербайджан отказался от кредита ВБ для экстренного реагирования на COVID-19 Азербайджанская сторона проявила заинтересованность в привлечении льготных кредитных средств в рамках проекта ”Быстрый инструмент COVID-19”, представленного Всемирным банком всем странам в борьбе с коронавирусной инфекцией, и начала соответствующие перего
Финансы
23 июня 2021 г. 12:18
Азербайджан отказался от кредита ВБ для экстренного реагирования на COVID-19

Азербайджанская сторона проявила заинтересованность в привлечении льготных кредитных ресурсов в рамках проекта ”Ускоренного инструмента COVID-19”, предоставляемого Всемирным банком (ВБ) всем странам в борьбе с коронавирусной инфекцией, и приступила к переговорам.

Об этом Report сообщил пресс-секретарь министерства финансов Маис Пириев.

“Однако из-за того, что направления, условия и процедуры выделения кредита не устроили азербайджанскую сторону, проведение этих переговоров было приостановлено, о чем было сообщено Всемирному банку. В настоящее время получение данного кредита не стоит на повестке дня”, - отметил М.Пириев.

Отметим, что ВБ планировал выделить на реализацию проекта экстренного реагирования на COVID-19 в Азербайджане 95 миллионов долларов США. Утверждение кредита на Совете директоров банка было запланировано на 6 сентября.

Согласно условиям проекта, он будет поддерживать правительство Азербайджана в сдерживании распространения пандемии COVID-19, укреплении системы здравоохранения для выявления и лечения случаев заболевания и смягчении некоторых социальных последствий пандемии.

Реализация проекта была рассчитана в течение двух лет.

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Версия на азербайджанском языке Maliyyə Nazirliyi: Koronavirusla mübarizə üçün Dünya Bankından kredit alınmayacaq

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