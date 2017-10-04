АБР: Инфляция в Азербайджане составит 14% в 2017 году

Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ Инфляция в Азербайджане составит 14% к концу года.

Как сообщает Report, об этом сказал в интервью Reuters глава азербайджанского представительства АБР в Азербайджане Нариман Манапбеков.

По его словам, если курс маната останется стабильным, а тарифы не увеличатся, в следующем году рост цен составит 10%.

Отметим, что ранее АБР прогнозировал инфляцию на уровне 9% в Азербайджане в 2017 году.

Н.Манапбеков также отметил, что Центробанк Азербайджана (ЦБА) сохранил учетную ставку на уровне 15% с учетом инфляции: "ЦБА справедливо не снизил ставку".