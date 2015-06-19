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    Завершились квалификационные соревнования по стрельбе из пистолета с расстояния в 25 м среди женщин

    Азербайджанская спортсменка Ирада Ашумова занимает 17-ое место

    Баку. 19 июня. REPORT.AZ/ Завершились  квалификационные соревнования по стрельбе из пистолета с расстояния в 25 м среди женщин в рамках  I Европейских игр Баку-2015. Как сообщает Report, по результатам 6 заходов первое место, набрав 295 очков, заняла австрийская спортсменка Сильвия Штайнер. На втором расположилась  болгарская спортсменка Антоанета Бонева (293 очков), на третьем - украинка Олена Костевич (292 очков). 

    Азербайджанская спортсменка Ирада Ашумова занимает 17-ое место, набрав 286 очков. 

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