Франция отклонила заявки российских волонтеров на аккредитацию на Олимпиаду

Власти Франции отклонили заявки на аккредитацию на Олимпийские игры от более чем 20 россиян, собиравшихся поехать в Париж волонтерами.

Власти Франции отклонили заявки на аккредитацию на Олимпийские игры от более чем 20 россиян, собиравшихся поехать в Париж волонтерами.

Как передает Report, об этом сообщила ТАСС одна из претенденток, получившая письменный отказ от оргкомитета "Париж-2024".

"Вчера я получила от оргкомитета официальное письмо, в котором было сказано, что власти Франции не одобрили мою заявку в качестве волонтера на Олимпиаду, - сказала она, ранее отработавшая волонтером на пяти летних и зимних Играх. - Я связалась с более чем 20 россиянами, с которыми прошла не одну Олимпиаду и которые также подавали волонтерские заявки. Всем этим людям, обладающим большим опытом, также пришел отказ".

По ее словам, Оргкомитет не назвал причины, из-за которых власти Франции отклонили ее заявку.

Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. На соревнованиях, по планам организаторов, должно быть задействовано около 45 тысяч волонтеров.