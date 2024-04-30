О нас

Франция отклонила заявки российских волонтеров на аккредитацию на Олимпиаду

Франция отклонила заявки российских волонтеров на аккредитацию на Олимпиаду Власти Франции отклонили заявки на аккредитацию на Олимпийские игры от более чем 20 россиян, собиравшихся поехать в Париж волонтерами.
Европейские игры
30 апреля 2024 г. 17:10
Франция отклонила заявки российских волонтеров на аккредитацию на Олимпиаду

Власти Франции отклонили заявки на аккредитацию на Олимпийские игры от более чем 20 россиян, собиравшихся поехать в Париж волонтерами.

Как передает Report, об этом сообщила ТАСС одна из претенденток, получившая письменный отказ от оргкомитета "Париж-2024".

"Вчера я получила от оргкомитета официальное письмо, в котором было сказано, что власти Франции не одобрили мою заявку в качестве волонтера на Олимпиаду, - сказала она, ранее отработавшая волонтером на пяти летних и зимних Играх. - Я связалась с более чем 20 россиянами, с которыми прошла не одну Олимпиаду и которые также подавали волонтерские заявки. Всем этим людям, обладающим большим опытом, также пришел отказ".

По ее словам, Оргкомитет не назвал причины, из-за которых власти Франции отклонили ее заявку.

Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. На соревнованиях, по планам организаторов, должно быть задействовано около 45 тысяч волонтеров.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Fransa rusiyalı könüllülərin Olimpiadaya akkreditasiyaya dair müraciətlərini rədd edib
Версия на английском языке France rejects applications of Russian volunteers for accreditation to Olympics

Другие новости из категории

Во Франции снова украли компьютер с данными по подготовке к Олимпиаде
Во Франции снова украли компьютер с данными по подготовке к Олимпиаде
30 апреля 2024 г. 15:54
На участие азербайджанской сборной в ОИ-2024 в Париже будет выделено почти 13 млн манатов
На участие азербайджанской сборной в ОИ-2024 в Париже будет выделено почти 13 млн манатов
2 ноября 2023 г. 03:39
Глава НОК: Украина готова участвовать в Олимпиаде-2024 даже в случае допуска россиян
Глава НОК: Украина готова участвовать в Олимпиаде-2024 даже в случае допуска россиян
14 августа 2023 г. 12:10
Глава МОК: Россия и Беларусь 26 июля не получат приглашения на Олимпиаду
Глава МОК: Россия и Беларусь 26 июля не получат приглашения на Олимпиаду
26 июля 2023 г. 14:00
В польском Кракове состоялась церемония закрытия III Европейских игр
ФотоВ польском Кракове состоялась церемония закрытия III Европейских игр
3 июля 2023 г. 00:24
Яшар Баширов: Вся Европа видит, на что мы способны
Яшар Баширов: Вся Европа видит, на что мы способны
23 июня 2023 г. 00:31
В штаб-квартирах оргкомитета Олимпийских игр-2024 во Франции прошли обыски
В штаб-квартирах оргкомитета Олимпийских игр-2024 во Франции прошли обыски
20 июня 2023 г. 16:39
Местом проведения Чемпионата мира по тяжелой атлетике в 2024 году выбран Бахрейн
Местом проведения Чемпионата мира по тяжелой атлетике в 2024 году выбран Бахрейн
12 июня 2023 г. 16:33
Олимпийский огонь в рамках Париж-2024 могут зажечь на Эйфелевой башне
Олимпийский огонь в рамках "Париж-2024" могут зажечь на Эйфелевой башне
22 мая 2023 г. 15:39
ЕОК исключил участие россиян в Европейских играх в любом статусе
ЕОК исключил участие россиян в Европейских играх в любом статусе
16 мая 2023 г. 21:09

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi