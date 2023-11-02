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На участие азербайджанской сборной в ОИ-2024 в Париже будет выделено почти 13 млн манатов

На участие азербайджанской сборной в ОИ-2024 в Париже будет выделено почти 13 млн манатов На расходы, связанные с подготовкой и участием азербайджанских спортсменов в XXXIII летних Олимпийских играх в Париже, предусматривается выделить 12,9 миллиона манатов.
Европейские игры
2 ноября 2023 г. 03:39
На участие азербайджанской сборной в ОИ-2024 в Париже будет выделено почти 13 млн манатов

На расходы, связанные с подготовкой и участием азербайджанских спортсменов в XXXIII летних Олимпийских играх в Париже, предусматривается выделить 12,9 миллиона манатов.

Как сообщает Report, это отражено в представленных Министерством финансов проектах государственного и сводного бюджетов Азербайджана.

Кроме того, в 2024 году на проведение тренировочных сборов Паралимпийских спортивных коллективов и команд "Абилимпикс", а также различных спортивных мероприятий, участие этих спортивных команд в международных соревнованиях, а также на финансовое обеспечение подготовки к международным спортивным мероприятиям и другой организационной работы предусматривается выделить 2,9 млн манатов, что на 1,3 млн манатов или в 1,8 раза больше, чем в 2023 году.

Отмечается, что основная причина роста связана с покрытием расходов на участие сборной на XVII летних Паралимпийских играх в Париже в следующем году.

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Версия на азербайджанском языке Paris Olimpiadasında milli komandanın xərcləri ilə bağlı büdcədən əlavə vəsait ayrılacaq

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