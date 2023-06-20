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В штаб-квартирах оргкомитета Олимпийских игр-2024 во Франции прошли обыски

В штаб-квартирах оргкомитета Олимпийских игр-2024 во Франции прошли обыски Полиция провела обыски в штаб-квартирах организационного комитета Олимпийских игр 2024 года Cojop и Solideo, которые находятся в Сен-Дени и Париже соответственно.
Европейские игры
20 июня 2023 г. 16:39
В штаб-квартирах оргкомитета Олимпийских игр-2024 во Франции прошли обыски

Полиция провела обыски в штаб-квартирах организационного комитета Олимпийских игр 2024 года Cojop и Solideo, которые находятся в Сен-Дени и Париже соответственно.

Как передает Report, об этом пишет издание Le Monde.

Сообщается, что обыски связаны с расследованием возможного хищения госсредств и фаворитизма.

Первое из расследований было начато в 2017 году под руководством Центрального управления по борьбе с коррупцией и финансовыми и налоговыми правонарушениями (OCLCIFF). Поводом для его проведения стали подозрения в незаконном получении выгоды и хищении государственных средств и фаворитизме при заключении контрактов в рамках организации Олимпийских игр.

Согласно двум отчетам французского антикоррупционного агентства, представленным в 2021 году, были допущены неточности в документах, отражающих закупки для проведения Олимпийских игр. Агентство также отмечало, что при согласовании ряда контрактов имел место конфликт интересов.

Второе расследование было инициировано в 2022 году, его ведет финансовая бригада судебной полиции Парижа (BRDE). Оно связано с деятельностью организационного комитета и компании Solideo, отвечающей за строительство инфраструктуры и подготовку территорий для проведения игр.

Отметим, что Олимпийские игры планируется провести с 26 июля по 11 августа 2024 года. Официальной столицей Олимпийских игр-2024 Париж был объявлен на заседании Международного олимпийского комитета в сентябре 2017 года.

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