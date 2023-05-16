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ЕОК исключил участие россиян в Европейских играх в любом статусе

ЕОК исключил участие россиян в Европейских играх в любом статусе Спортсмены из России и Беларуси не примут участия в Европейских играх-2023 в Польше.
Европейские игры
16 мая 2023 г. 21:09
ЕОК исключил участие россиян в Европейских играх в любом статусе

Спортсмены из России и Беларуси не примут участия в Европейских играх-2023 в Польше.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявили в Европейском олимпийском комитете.

"Российские и белорусские спортсмены не будут выступать на Европейских играх в 2023 году ни в каком качестве. До начала соревнований осталось менее 40 дней, и ничего не изменится", - говорится в документе.

Европейские игры-2023 пройдут в Кракове с 21 июня по 2 июля.

27 января этого года ЕОК объявил о недопуске россиян и белорусов к соревнованиям. 28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допустить россиян и белорусов до соревнований при условии, что они не поддерживают СВО и не имеют отношения к военным спортивным обществам.

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