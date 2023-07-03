В польском Кракове состоялась церемония закрытия III Европейских игр

В польском Кракове началась церемония закрытия III Европейских игр.

В польском Кракове состоялась церемония закрытия III Европейских игр.

Как передает со стадиона "Хенрик Рейман" сотрудник Report, знаменосцем азербайджанской делегации был серебряный призер Евроигр по боксу Магомед Абдуллаев, который уже получил лицензию для участия в Летних Олимпийских играх Париж-2024.

Отметим, что наши спортсмены завоевали 11 (3-2-6) наград.

Чемпионами стали каратисты Турал Агаларзаде (67 кг), Ирина Зарецка (68 кг) и кикбоксер Фарид Агамогланов (фулл-контакт, 63,5 кг.) Серебро взяли таэквондист Саяд Дадашов (54 кг) и боксер Магомед Абдуллаев (+92 кг), а третьи места заняли каратист Асиман Гурбанлы (+84 кг), таэквондист Гашим Магомедов (68 кг), мастера муай-тай Айсу Давришова (57 кг), Эмили Рзаева (63,5 кг), Хаял Алиев (67 кг) и боксер Мурад Аллахвердиев (80 кг).

С этим показателем Азербайджан занял 24-е место среди 41 стран.

Первое место в медальном зачете заняла Италия (35-26-39), которая опередила Испанию (21-17-19) и Украину (21-12-8).