Гаибов: Надеюсь, что организаторы следующих Евроигр вернут гимнастику в программу

Министр молодежи и спорта Азербайджана, Президент Европейской гимнастики Фарид Гаибов надеется что в программу следующих европейских игр вернут гимнастические виды спорта

Министр молодежи и спорта Азербайджана, президент Европейского союза гимнастики Фарид Гаибов надеется, что гимнастические виды спорта вернутся в программу следующих Европейских игр.

Как передает Report, об этом он заявил болгарскому национальному радио, прокомментировав причины, которые привели к исключению гимнастических видов спорта из программы III Европейских игр в Польше, которые состоятся в 2023 году.

"На первых Европейских играх мы сделали все возможное, чтобы гимнастика стала частью программы. Это было в Баку. Все шесть видов гимнастики были включены. На Играх в Беларуси мы вели переговоры, и они тоже были частью программы. У нас была проблема с одной из дисциплин, но благодаря Белорусской федерации все наладилось, и в Минске снова участвовали спортсмены по 6 гимнастическим видам спорта. Сейчас по Играм в Польше Европейский олимпийский комитет и Европейский союз гимнастики провели переговоры, мы сделали все, что могли. Однако организаторы не указали причин и отказались включать в программу гимнастические дисциплины",- сказал он.

Он выразил сожаление о том, что один из трех олимпийских видов спорта категории А будет отсутствовать, добавив что, не так давно в Мюнхене проходил чемпионат Европы, где было очевидно, насколько популярна гимнастика. "Надеемся, что организаторы следующих Европейских игр передумают и вернут гимнастику в программу",- отметил министр.

Ф. Гаибов также рассказал о развитии спорта в Азербайджане и о том, какое большое внимание уделяется этой сфере: "Спорт в Азербайджане – это государственная политика. У нас лучшие тренажерные залы в мире, и мы создали прекрасные условия для всех спортсменов. К первым Европейским играм мы построили замечательный объект для водных видов спорта. В разных местах по всей стране мы построили множество олимпийских комплексов, поэтому спорт развивается не только в Баку, но и в регионах Азербайджана".