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Олимпийский огонь в рамках "Париж-2024" могут зажечь на Эйфелевой башне

Олимпийский огонь в рамках "Париж-2024" могут зажечь на Эйфелевой башне Оргкомитет Олимпиады "Париж-2024" рассматривал возможность закрепления Олимпийского огня на Эйфелевой башне.
Европейские игры
22 мая 2023 г. 15:39
Олимпийский огонь в рамках Париж-2024 могут зажечь на Эйфелевой башне

Оргкомитет Олимпиады "Париж-2024" рассматривал возможность закрепления Олимпийского огня на Эйфелевой башне.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.

На текущий момент сделать это не представляется возможным из-за установленных там антенн.

В Оргкомитете не стали отрицать, что вели переговоры по этому поводу, однако анонсировать иных заявлений по этому вопросу не стали.

"Место зажжения огня в день открытия Олимпийских игр еще не определено", - отметили в Оргкомитете.

Олимпийское пламя прибудет во Францию 8 мая следующего года. Трехмачтовый парусник "Белем", на котором огонь вывезут из Греции, остановится в Марселе. По традиции, пламя возжигают в городе, где проходят соревнования, и поддерживают до дня завершения игр. Церемония открытия пройдет 26 июля 2024 года. Закрытия - 11 августа 2024 года.

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Версия на английском языке Paris 2024 Olympic flame may be lit at Eiffel Tower

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