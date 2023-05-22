Олимпийский огонь в рамках "Париж-2024" могут зажечь на Эйфелевой башне

Оргкомитет Олимпиады "Париж-2024" рассматривал возможность закрепления Олимпийского огня на Эйфелевой башне.

Оргкомитет Олимпиады "Париж-2024" рассматривал возможность закрепления Олимпийского огня на Эйфелевой башне.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.

На текущий момент сделать это не представляется возможным из-за установленных там антенн.

В Оргкомитете не стали отрицать, что вели переговоры по этому поводу, однако анонсировать иных заявлений по этому вопросу не стали.

"Место зажжения огня в день открытия Олимпийских игр еще не определено", - отметили в Оргкомитете.

Олимпийское пламя прибудет во Францию 8 мая следующего года. Трехмачтовый парусник "Белем", на котором огонь вывезут из Греции, остановится в Марселе. По традиции, пламя возжигают в городе, где проходят соревнования, и поддерживают до дня завершения игр. Церемония открытия пройдет 26 июля 2024 года. Закрытия - 11 августа 2024 года.