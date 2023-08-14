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Глава НОК: Украина готова участвовать в Олимпиаде-2024 даже в случае допуска россиян

Глава НОК: Украина готова участвовать в Олимпиаде-2024 даже в случае допуска россиян Украинские спортсмены готовы принять участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже даже при допуске на них атлетов из России и Беларуси в нейтральном статусе.
Европейские игры
14 августа 2023 г. 12:10
Глава НОК: Украина готова участвовать в Олимпиаде-2024 даже в случае допуска россиян

Украинские спортсмены готовы принять участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже даже при допуске на них атлетов из России и Беларуси в нейтральном статусе.

Как передает Report со ссылкой на Газета.ru, об этом в интервью Kyodo News заявил глава Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Вадим Гутцайт.

"Мы просто обязаны выступить на Олимпиаде". Он также добавил, что украинская сторона согласится на участие в Играх при условии допуска российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе.

На текущий момент Международный олимпийский комитет (МОК) еще не приглашал РФ и Беларусь к участию в Играх, которые пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

27 июля Министерство молодежи и спорта Украины сняло запрет на участие своих атлетов в международных соревнованиях со спортсменами из России и Беларуси.

На заседании исполкома МОК 28 марта было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий.

При этом организация предлагает отказывать в участии спортсменам, связанным с Вооруженными силами и органами безопасности, а также сборным в командных дисциплинах.

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Версия на английском языке NOC: Ukraine ready to participate in 2024 Games in Paris if Russians are admitted

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