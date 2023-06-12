Местом проведения Чемпионата мира по тяжелой атлетике в 2024 году выбран Бахрейн

Чемпионат мира по тяжелой атлетике в 2024 году будет проведен в столице Бахрейна Манаме. Такое решение было принято на заседании исполкома Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) в Гаване.

Чемпионат мира по тяжелой атлетике в 2024 году будет проведен в столице Бахрейна Манаме. Такое решение было принято на заседании исполкома Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) в Гаване.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом сообщает официальный сайт Национального олимпийского комитета страны.

Заявку на проведение чемпионата мира подали также столицы Армении и Албании - Ереван и Тирана, однако Манама получила большую поддержку в ходе голосования.

Мировое первенство состоится в ноябре или декабре будущего года через несколько месяцев после Летних Олимпийских игр в Париже.

Напомним, что чемпионат Европы 2023 года состоялся в апреле в Ереване. Сборная Армении завоевала 13 медалей - 4 золотые, 4 серебряные и 5 бронзовых.