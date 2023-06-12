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Местом проведения Чемпионата мира по тяжелой атлетике в 2024 году выбран Бахрейн

Местом проведения Чемпионата мира по тяжелой атлетике в 2024 году выбран Бахрейн Чемпионат мира по тяжелой атлетике в 2024 году будет проведен в столице Бахрейна Манаме. Такое решение было принято на заседании исполкома Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) в Гаване.
Европейские игры
12 июня 2023 г. 16:33
Местом проведения Чемпионата мира по тяжелой атлетике в 2024 году выбран Бахрейн

Чемпионат мира по тяжелой атлетике в 2024 году будет проведен в столице Бахрейна Манаме. Такое решение было принято на заседании исполкома Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) в Гаване.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом сообщает официальный сайт Национального олимпийского комитета страны.

Заявку на проведение чемпионата мира подали также столицы Армении и Албании - Ереван и Тирана, однако Манама получила большую поддержку в ходе голосования.

Мировое первенство состоится в ноябре или декабре будущего года через несколько месяцев после Летних Олимпийских игр в Париже.

Напомним, что чемпионат Европы 2023 года состоялся в апреле в Ереване. Сборная Армении завоевала 13 медалей - 4 золотые, 4 серебряные и 5 бронзовых.

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Версия на английском языке Bahrain to host World Weightlifting Championships 2024

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