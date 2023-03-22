Сборная Азербайджана по шахматам примет участие в III Евроиграх

На III Европейских играх в Кракове пройдут шахматные соревнования.

На III Европейских играх в Кракове пройдут шахматные соревнования.

Как сообщает Report со ссылкой на европейский Шахматный Союз, турнир состоится 19 июня.

Согласно правилам, команды-участницы из 2 человек (1 мужчина и 1 женщина) будут соревноваться в блице.

Наряду с Азербайджаном в конкурсе примут участие еще 7 стран. Сборные выбираются на основе рейтинга Международной шахматной федерации по классическим шахматам, опубликованного 1 марта.

По регламенту команды будут выступать по круговой системе. Те, кто займет первые четыре места, попадут в плей-офф.

Отметим, что III Европейские игры пройдут с 9 по 25 июня.