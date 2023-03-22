О нас

Сборная Азербайджана по шахматам примет участие в III Евроиграх

Сборная Азербайджана по шахматам примет участие в III Евроиграх На III Европейских играх в Кракове пройдут шахматные соревнования.
Европейские игры
22 марта 2023 г. 15:20
Сборная Азербайджана по шахматам примет участие в III Евроиграх

На III Европейских играх в Кракове пройдут шахматные соревнования.

Как сообщает Report со ссылкой на европейский Шахматный Союз, турнир состоится 19 июня.

Согласно правилам, команды-участницы из 2 человек (1 мужчина и 1 женщина) будут соревноваться в блице.

Наряду с Азербайджаном в конкурсе примут участие еще 7 стран. Сборные выбираются на основе рейтинга Международной шахматной федерации по классическим шахматам, опубликованного 1 марта.

По регламенту команды будут выступать по круговой системе. Те, кто займет первые четыре места, попадут в плей-офф.

Отметим, что III Европейские игры пройдут с 9 по 25 июня.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijan's chess team to compete in III European Games
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın şahmat komandası III Avropa Oyunlarında mübarizə aparacaq

Экслюзивные новости

Турецкий депутат в ПАСЕ: Предвзятое решение ЕП в отношении Азербайджана не имеет силы
Турецкий депутат в ПАСЕ: Предвзятое решение ЕП в отношении Азербайджана не имеет силы
21 марта 2023 г. 14:38
В одном из банков Баку похищены депозиты клиентов на сумму 316 тыс. манатов и 32 тыс. долларов
В одном из банков Баку похищены депозиты клиентов на сумму 316 тыс. манатов и 32 тыс. долларов
19 марта 2023 г. 11:57
Эксперт: Националисты воспользуются запретом на корсиканский язык для борьбы с правительством
Эксперт: Националисты воспользуются запретом на корсиканский язык для борьбы с правительством
17 марта 2023 г. 16:49
Политолог: Латвия и Азербайджан стремятся к более тесным взаимоотношениям
Политолог: Латвия и Азербайджан стремятся к более тесным взаимоотношениям
17 марта 2023 г. 12:36
Поверенный в делах Судана: Мусульмане должны противостоять исламофобии
Поверенный в делах Судана: Мусульмане должны противостоять исламофобии
15 марта 2023 г. 17:22
Шамиль Айрым: Мы должны поднимать вопрос Западного Азербайджана на всех международных платформах
Шамиль Айрым: Мы должны поднимать вопрос Западного Азербайджана на всех международных платформах
15 марта 2023 г. 14:59
Эксперт: Запрет на корсиканский в общественной жизни равнозначно лишению права народа на свой язык
Эксперт: Запрет на корсиканский в общественной жизни равнозначно лишению права народа на свой язык
15 марта 2023 г. 12:33
Юрий Камельчук: Украина может помочь Молдове избавиться от российских оккупантов
Юрий Камельчук: Украина может помочь Молдове избавиться от российских оккупантов
14 марта 2023 г. 13:30
Политолог: Сотрудничество между Азербайджаном и Латвией имеет большой потенциал
Политолог: Сотрудничество между Азербайджаном и Латвией имеет большой потенциал
13 марта 2023 г. 11:31
Ана Бирчалл: Зеленая энергия из Азербайджана сыграет важную роль для энергобезопасности ЕС
Ана Бирчалл: Зеленая энергия из Азербайджана сыграет важную роль для энергобезопасности ЕС
10 марта 2023 г. 17:09

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi