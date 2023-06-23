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Яшар Баширов: Вся Европа видит, на что мы способны

Яшар Баширов: Вся Европа видит, на что мы способны "У нас есть смелые ребята, спортсмены, благодаря которым наш гимн звучит на престижных соревнованиях. Вся Европа видит, на что мы способны".
Европейские игры
23 июня 2023 г. 00:31
Яшар Баширов: Вся Европа видит, на что мы способны

Самое главное, что мы выиграли медаль и прозвучал гимн Азербайджана. Сегодня вся Европа видит, на что мы способны".

Об этом заявил командированному в Краков сотруднику Report президент Национальной федерации карате Азербайджана Яшар Баширов.

Напомним, что азербайджанский каратист Турал Агаларзаде завоевал золотую медаль на III Европейских играх, проходящих в Польше.

Атлет, выступавший в весовой категории 67 кг, в финале одолел Дионисиоса Ксеноса из Греции.

Это первая медаль, завоеванная азербайджанскими спортсменами на Европейских играх.

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Версия на азербайджанском языке Yaşar Bəşirov: "Bütün Avropa nəyə qadir olduğumuzu görür"

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