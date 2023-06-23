Яшар Баширов: Вся Европа видит, на что мы способны

Самое главное, что мы выиграли медаль и прозвучал гимн Азербайджана. Сегодня вся Европа видит, на что мы способны".
Об этом заявил командированному в Краков сотруднику Report президент Национальной федерации карате Азербайджана Яшар Баширов.
Напомним, что азербайджанский каратист Турал Агаларзаде завоевал золотую медаль на III Европейских играх, проходящих в Польше.
Атлет, выступавший в весовой категории 67 кг, в финале одолел Дионисиоса Ксеноса из Греции.
Это первая медаль, завоеванная азербайджанскими спортсменами на Европейских играх.