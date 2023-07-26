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Глава МОК: Россия и Беларусь 26 июля не получат приглашения на Олимпиаду

Глава МОК: Россия и Беларусь 26 июля не получат приглашения на Олимпиаду Национальные олимпийские комитеты России и Беларуси 26 июля не получат приглашения на летние Олимпийские игры в Париже.
Европейские игры
26 июля 2023 г. 14:00
Глава МОК: Россия и Беларусь 26 июля не получат приглашения на Олимпиаду

Национальные олимпийские комитеты России и Беларуси 26 июля не получат приглашения на летние Олимпийские игры в Париже.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах во время встречи с представителями олимпийского движения в столице Франции.

"Сегодня МОК направит приглашения 203 олимпийским комитетам со всего мира, у меня будет возможность передать лично приглашения 9 национальным олимпийским комитетам и команде беженцев", - отметил он.

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Версия на английском языке Russia, Belarus won't be invited to Olympic Games in Paris, Bach says

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