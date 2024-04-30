Во Франции снова украли компьютер с данными по подготовке к Олимпиаде

Во Франции у координатора доставок на олимпийские объекты в Лилле и олимпийскую деревню в пригороде страны - Вильнев-д'Аск украден магнитный пропуск и ноутбук.

Во Франции у координатора доставок на олимпийские объекты в Лилле и олимпийскую деревню в пригороде страны - Вильнев-д'Аск украден магнитный пропуск и ноутбук.

Как передает Report, об этом сообщает радиостанция RMC Sport.

По информации радиостанции, потерпевшая подала жалобу в полицию, однако заявила, что бейдж с ее личными данными "не открывал никаких дверей, а компьютер не содержал секретных данных", которые хранились в облачном сервисе.

Это уже не первый раз, когда во Франции в преддверии летней Олимпиады совершаются кражи компьютеров с информацией, касающейся их организации.

В марте суд приговорил мужчину, укравшего ноутбук и флешки сотрудника службы информационной безопасности мэрии Парижа, на которых содержались данные, касающиеся проведения Олимпийских игр, к семи месяцам тюрьмы.

Прокуратура французской коммуны Бобиньи в пригороде Парижа также расследует кражу еще одного компьютера с данными об организации безопасности на играх после того, как генеральный секретарь дирекции больницы "Ависенн" подала в полицию жалобу: ее машину взломали и украли из салона сумку, в которой находился ноутбук.

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года.