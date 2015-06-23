Саймон Клегг: Закрытие игр "Баку-2015" будет очень красочным и интересным

Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ "Церемонии закрытия всегда отличаются от церемоний открытия. Несомненно, что так будет и в Азербайджане". Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции заявил генеральный директор операционного комитета I Европейских игр "Баку-2015" Саймон Клегг.

Он отметил, что на церемонии закрытия можно ожидать атмосферу карнавала: "Наряду со зрителями на стадионе церемонией могут насладиться и люди на бульваре. Салют и другие мероприятия окажут хорошие впечатления на людей. Касательно церемонии открытия и закрытия, не могу обнародовать детали. Так как все держится в тайне. Так было и на церемонии открытия. Однако могу сказать, что это будет очень красочно и интересно. Естественно, ход церемонии закрытия будет отличаться от церемонии открытия".