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    ​Путин встретился в Баку с российскими спортсменами

    Президент России пожелал российской команде победы на первых Европейских играх

    Баку. 14 Июня. REPORT.AZ/ Президент РФ Владимир Путин на встрече со сборной командой России, участвующей в первых Европейских играх, пожелал спортсменам победы и выразил надежду, что они возьмут не только количеством, но и качеством, передает Report со ссылкой на ТАСС.

    "Заехал к вам по пути в аэропорт. У нас самая большая, представительная делегация. Надеюсь, возьмете не только количеством, но и качеством", - сказал Владимир Путин.

    Он пожелал успехов и удачи российской сборной.

    В свою очередь, участники российской сборной вручили президенту памятную медаль первых Европейских игр и форму команды.

    После беседы спортсмены сфотографировались с Путиным на память. Путин также сделал фотографию и с волонтерами, которые работают на играх.

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