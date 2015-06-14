​Путин встретился в Баку с российскими спортсменами

Баку. 14 Июня. REPORT.AZ/ Президент РФ Владимир Путин на встрече со сборной командой России, участвующей в первых Европейских играх, пожелал спортсменам победы и выразил надежду, что они возьмут не только количеством, но и качеством, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Заехал к вам по пути в аэропорт. У нас самая большая, представительная делегация. Надеюсь, возьмете не только количеством, но и качеством", - сказал Владимир Путин.

Он пожелал успехов и удачи российской сборной.

В свою очередь, участники российской сборной вручили президенту памятную медаль первых Европейских игр и форму команды.

После беседы спортсмены сфотографировались с Путиным на память. Путин также сделал фотографию и с волонтерами, которые работают на играх.