Президент Ильхам Алиев наградил азербайджанского борца, победившего на Евроиграх - ФОТО

Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в церемонии награждения борцов в весовой категории 70 кг на первых Европейских играх "Баку-2015".
Как сообщает "Report", глава государства вручил золотую медаль Эльвину Мурсалиеву, принесшему шестую золотую медаль Азербайджану.
Отметим, что в финальном поединке Мурсалиев со счетом 3:1 победил серба Виктора Немеса.
Тем самым число золотых медалей Азербайджана достигло 6-и.
Всего же в копилке республики уже 12 медалей.
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