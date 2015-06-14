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    Президент Ильхам Алиев наградил азербайджанского борца, победившего на Евроиграх - ФОТО

    Глава государства вручил золотую медаль Эльвину Мурсалиеву, принесшему шестую золотую медаль Азербайджану

    Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в церемонии награждения борцов в весовой категории 70 кг на первых Европейских играх "Баку-2015".

    Как сообщает "Report", глава государства вручил золотую медаль Эльвину Мурсалиеву, принесшему шестую золотую медаль Азербайджану.

    Отметим, что в финальном поединке Мурсалиев со счетом 3:1 победил серба Виктора Немеса.

    Тем самым число золотых медалей Азербайджана достигло 6-и. 

    Всего же в копилке республики уже 12 медалей.

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