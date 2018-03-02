Президент ЕОК: II Европейские игры не будут уступать Олимпиаде

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Координационная комиссия Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) начала инспектирование хода подготовки к проведению II Европейских игр 2019 года.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Игр, в рамках рабочих встреч с менеджерами и специалистами Дирекции по проведению соревнований эксперты ЕОК обсудят ряд вопросов по взаимодействию с местными и республиканскими органами управления и власти, подготовки спортивных объектов, проведения торжественных церемоний, удовлетворения технических требований официального телевизионного вещателя Игр и другие.

Президент Европейских олимпийских комитетов Янез Кочианчич подчеркнул, что "по своему масштабу и уровню организации II Европейские игры в Минске не будут уступать Олимпиаде, и на данном этапе сомнений в том, что белорусская столица проведет соревнования на самом высоком уровне, быть не может".

Отметим, что 3 марта Координационная комиссия ЕОК подведет итоги визита и вынесет промежуточную оценку работы Оргкомитета II Европейских игр.

II Европейские игры пройдут с 20 по 30 июня 2019 года. Во время Игр будут разыграны 189 комплектов медалей по 15 видам спорта и 23 направлениям.