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    Патрик Хикки: Первые Европейские игры в Баку стали важной вехой для ЕОК

    Эти замечательные 17 дней игр создали еще больший интерес к работе Европейских олимпийских комитетов

    Баку. 4 января. REPORT.AZ/ Первые Европейские игры, прошедшие в столице Азербайджана Баку в июне прошлого года стали  важной вехой для Европейского Олимпийского комитета. Как сообщает Report, об этом заявил президент Европейского Олимпийского комитета (ЕОК) Патрик Хикки в  своей статье, посвященной итогам деятельности комитета за прошлый год. 

    "Прошлый год, безусловно, был годом, когда Европа смогла добавить недостающее пятое кольцо в Континентальные игры, проведя Первые Европейские игры в Баку. Эти замечательные 17 дней игр создали еще больший интерес к работе Европейских олимпийских комитетов, нежели любые предыдущие  инициативы  или программы в нашей истории. Это было великолепное событие и оно стало важной вехой для ЕОК и  Олимпийского Комитета Азербайджана", - отметил в своей статье П. Хикки. 

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