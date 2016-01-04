Патрик Хикки: Первые Европейские игры в Баку стали важной вехой для ЕОК

Баку. 4 января. REPORT.AZ/ Первые Европейские игры, прошедшие в столице Азербайджана Баку в июне прошлого года стали важной вехой для Европейского Олимпийского комитета. Как сообщает Report, об этом заявил президент Европейского Олимпийского комитета (ЕОК) Патрик Хикки в своей статье, посвященной итогам деятельности комитета за прошлый год.

"Прошлый год, безусловно, был годом, когда Европа смогла добавить недостающее пятое кольцо в Континентальные игры, проведя Первые Европейские игры в Баку. Эти замечательные 17 дней игр создали еще больший интерес к работе Европейских олимпийских комитетов, нежели любые предыдущие инициативы или программы в нашей истории. Это было великолепное событие и оно стало важной вехой для ЕОК и Олимпийского Комитета Азербайджана", - отметил в своей статье П. Хикки.