Один из дуэтов Азербайджана по пляжному волейболу прекратил борьбу

Баку. 18 июня. REPORT.AZ/ Сегодня проходят игры группового этапа соревнований по пляжному волейболу на первых Европейских играх "Баку-2015".

Как сообщает Report, одна из женских команд Азербайджана уже прекратила борьбу на классификационном этапе.

Дуэт Юлия Керимова-Рагуэль Феррейра проиграл Чехии со счетом 0:2 (21:23, 19:21).

Однако Вивиан Джунха и Зинаида Любимова смогли одержать победу над командой Финляндии со счетом 2:0 (21:19, 21:13). В 1/8 финала дуэт встретится с Италией.

Что касается мужских дуэтов Азербайджана по пляжному волейболу, во 2-м туре в группе H Ярослав Рудых-Нейлтон Сантос встретятся в 19:00 с командой Франции, в группе A Леонид Грицай-Бернардо Романо в 20:00 - с Норвегией. В первом туре дуэт Рудых-Сантос проиграл Чехии со счетом 0:2, Грицай-Романо одолели представителей Литвы со счетом 2:0.

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Баку. 18 июня. REPORT.AZ/ Сегодня проходят игры группового этапа соревнований по пляжному волейболу на первых Европейских играх "Баку-2015".

Как сообщает Report, сейчас стартовала встреча волейболисток Финляндии и Азербайджана.

За Финляндию выступают Эрика Нистром и Эмилия Нистром, Азербайджан представляют Вивиан Джунха и Зинаида Любимова.