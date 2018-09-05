Обнародовано время подготовки спортивного оборудования ко II Европейским играм

Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ Предусмотренное для проведения II Европейских игр "Минск 2019" спортивное оборудование должно быть готово до мая будущего года.

Как сообщает Report, об этом на заседании Координационной комиссии Европейских олимпийских комитетов заявил директор Операционного комитета игр Георгий Катулин.

По его словам, объекты должны быть сданы до 6 мая 2019 года: "На этих объектах уже прошли тестовые турниры по пляжному футболу, дзюдо и гребле, и они получили положительную оценку. Однако, после каждого подобного турнира возникают моменты, которые требуется улучшить, на данный момент мы проводим работу над этим. На встрече президента Беларуси Александра Лукашенко и главы ЕОК Янеза Кочианчича обсудили вопросы подготовки ко II Европейским играм. Мы знаем, в каком направлении идем. Главное - реализация планов в качественной форме".

Председатель Координационной комиссии Спирос Карпалос заявил, что главный вопрос состоит в уверенности соответствия процесса подготовки ко II Европейским играм плану и в том, чтобы давать необходимые рекомендации стране-организатору.

На заседании комиссии, помимо президента ЕОК, присутствовали заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко, министр культуры и туризма Сергей Ковальчук и пр.

Отметим, что II Европейские игры пройдут 21-30 июня будущего года в 12 спортивных объектах Минска. Здесь более 4000 спортсменов из 50-ти стран будут бороться за 201 комплект медалей по 15 видам спорта. Соревнования по 10 видам спорта носят лицензионный характер на Летние Олимпийские игры 2020 года в Токио.

I Европейские игры были организованы 12-26 июня 2015 года в Баку.