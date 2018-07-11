Обнародована дата начала продажи билетов на II Европейские Игры

Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ С 1 декабря текущего года планируется начать продажу билетов на II Европейские игры “Минск-2019”.

Как сообщает Report, об этом заявил на семинаре для стран-участниц в Минске менеджер по маркетингу дирекции Европейских игр – 2019 Максим Кошкалда.

Он отметил, что граждане Беларуси смогут приобрести билеты на официальном сайте до 28 февраля 2019 года. Продажа для граждан других стран будет открыта с 1 марта.

Напомним, что I Европейские Игры прошли в Баку в 2015 году. II Европейские Игры состоятся на 12 спортивных объектах в Минске с 21 по 30 июня 2019 года. Свыше 4000 спортсменов из 50 стран разыграют 201 комплект медалей в 15 видах спорта.