Намиг Алиев: В составе команды на I Европейских играх будет много наших молодых борцов

Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ "Подготовки продолжаются по всем видам борьбы - вольной, греко-римской и женской. Вольноборцы тренируются вместе с иранской сборной, а женская сборная - со сборной Монголии". Как сообщает Report, об этом журналистам заявил 1-й вице-президент федерации борьбы Азербайджана Намиг Алиев.

Н.Алиев заявил, что состав спортсменов, которые выступят на I Европейских играх "Баку-2015", пока полностью не уточнен: "Состав определится к концу этой недели. Общественность об этом будет проинформирована. В играх будем участвовать с оптимальным составом. Скорее всего, в составе команды будет много молодых спортсменов. Из них некоторые показали себя также среди взрослых".

Н.Алиев также сообщил, что на играх будет выступать золотой призер Летних олимпийских игр-2012 в Лондоне Тогрул Алескеров.

Представитель федерации затруднился дать прогноз в связи с выступлением азербайджанских борцов на играх: "Думаю, что команда находится в достаточно хорошем состоянии. В любом случае, мы в силе завоевать 1-2 золотые медали. Прогнозировать в спорте очень сложно".

Отметим, что сегодня в Олимпийском центре борьбы состоялась открытая тренировка азербайджанской женской сборной по борьбе. За тренировкой также наблюдали представители федерации. Соревнования по борьбе на I Европейских играх будут проводиться 13-18 июня в спорткомплексе им. Гейдара Алиева.