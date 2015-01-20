На Экономическом форуме в Давосе состоится презентация "Баку-2015"

Баку. 20 января. REPORT.AZ/ На Экономическом форуме в Давосе состоится презентация I Европейских игр "Баку-2015".

Как сообщает Report со ссылкой на "Inside the Games", на мероприятии ожидается участие президента Ильхама Алиева, его супруги, председателя Организационного комитета I Европейских игр "Баку-2015" Мехрибан Алиевой, а также президента Европейского олимпийского комитета Патрика Хикки.

На церемонии в отеле "InterContinental" ожидается участие нескольких сотен влиятельных гостей. В данном отеле уже открыта выставка, посвященная I Европейским играм.

Экономический форум в Давосе начнет работу с 21 января.

Отметим, что на I Европейских играх "Баку-2015" ожидается участие более 6000 спортсменов. Игры продлятся 17 дней.