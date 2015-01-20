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    На Экономическом форуме в Давосе состоится презентация "Баку-2015"

    В отеле, где пройдет мероприятие, уже открыта выставка, посвященная I Европейским играм

    Баку. 20 января. REPORT.AZ/ На Экономическом форуме в Давосе состоится презентация I Европейских игр "Баку-2015".

    Как сообщает Report со ссылкой на "Inside the Games", на мероприятии ожидается участие президента Ильхама Алиева, его супруги, председателя Организационного комитета I Европейских игр "Баку-2015" Мехрибан Алиевой, а также президента Европейского олимпийского комитета Патрика Хикки.

    На церемонии в отеле "InterContinental" ожидается участие нескольких сотен влиятельных гостей. В данном отеле уже открыта выставка, посвященная I Европейским играм.

    Экономический форум в Давосе начнет работу с  21 января.

    Отметим, что на I Европейских играх "Баку-2015" ожидается участие более 6000 спортсменов. Игры продлятся 17 дней.

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