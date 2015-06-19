​Лайонел Зеттер: Азербайджан продемонстрировал свои возможности в проведении крупных спортивных мероприятий

Баку. 19 июня. REPORT.AZ/ "Принимая у себя I Европейские игры, за сравнительно короткий срок Азербайджан продемонстрировал свои амбиции и возможности по проведению важных и крупных спортивных мероприятий". Об этом Report заявил директор Европейского Азербайджанского общества (TEAS) Лайонел Зеттер.

"Европейские игры Баку-2015 отметили Азербайджан и его столицу на карте. Всегда казалось странным, что Европа была единственным континентом, который не имеет собственных игр под эгидой Международного олимпийского комитета. Теперь, с началом этих игр, в которых принимают участие почти 6 тысяч спортсменов из 50 стран, эта аномалия решена", - заявил Л. Зеттер.

Он отметил, что учитывая предстоящие соревнования Формулы 1 в Баку, Европейские игры Баку-2015 являются первыми из серии важных международных спортивных мероприятий, которые будут проведены в Азербайджане .