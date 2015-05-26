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    ​I Европейские игры будут вещаться и в Иране

    Вещанием игр в одной из самых крупных стран Западной Азии займется GEM TV Group

    Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ Подписан контракт по вещанию I Европейских игр "Баку-2015" в одной из самых крупных стран Западной Азии - Иране.

    Как сообщает Report, игры будут транслироваться при содействии General Entertainment and Media (GEM TV Group).

    Игры будут бесплатно транслироваться через спутники Яхсат, Нилесат и Хотбирд. По условиям контракта, ежедневное цифровое, мобильное вещание будет производиться на персидском и курдском языках и охватит 75 млн. зрителей.

    Отметим, что Иран вошел в список вещателей, охватывающий такие страны, как Америка, Индия, Китай, Гонконг, Япония, Австралия, страны арабского мира. 

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