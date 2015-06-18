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    Хетаг Газюмов: Посвящаю свою победу всему Азербайджану

    У нас задача только самая высокая - это золотая медаль

    Баку. 18 июня. REPORT.AZ/ "Впечатления от I Европейских игр сильнейшие, это большой праздник для Азербайджана". 

    Об этом Report  заявил золотой призер Европейских игр по борьбе Хетаг Газюмов.

    По его словам, участие в этих играх для него большая честь. Говоря о своей победе, борец сказал, что посвящает ее всему Азербайджану.

    Х.Газюмов также поделился своими планами на будущее. Он сказал, что в настоящее время он намерен начать подготовку к предстоящему Чемпионату мира: "Если пройдем отбор, будем бороться. У нас задача только самая высокая - это золотая медаль. Мы максималисты".

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