Хетаг Газюмов: Посвящаю свою победу всему Азербайджану

Баку. 18 июня. REPORT.AZ/ "Впечатления от I Европейских игр сильнейшие, это большой праздник для Азербайджана".

Об этом Report заявил золотой призер Европейских игр по борьбе Хетаг Газюмов.

По его словам, участие в этих играх для него большая честь. Говоря о своей победе, борец сказал, что посвящает ее всему Азербайджану.

Х.Газюмов также поделился своими планами на будущее. Он сказал, что в настоящее время он намерен начать подготовку к предстоящему Чемпионату мира: "Если пройдем отбор, будем бороться. У нас задача только самая высокая - это золотая медаль. Мы максималисты".