Азербайджанский гимнаст, завоевавший 5 медалей на Евроиграх: Мелкими, но уверенными шагами мы идем вперед

Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ "Очень приятно, что мы внесли в копилку нашей страны 5 медалей - не только серебро и бронзу, но и золотую медаль. Я считаю это очень хорошим результатом", - сказал журналистам гимнаст Азербайджана Олег Степко, завоевавший 1 золотую, 2 серебряные и 2 бронзовые медали на первых Европейских играх в Баку.

По его словам, это первая золотая медаль в истории Азербайджана такого уровня, такого ранга.

"Мелкими, но уверенными шагами мы идем вперед. Благодаря Европейским играм многие люди, дети заинтересуются не только борьбой, дзюдо, каратэ, как принято в стране, но и спортивной гимнастикой. Она приносит такой же результат, как и другие виды спорта, давайте ее больше популяризировать, чтобы она стала популярней, чем дзюдо, каратэ. Отдельное спасибо нашему президенту федерации Мехрибан ханум за ее поддержку и помощь и мы будем стараться не подводить ее и всех остальных зрителей и болельщиков", - сказал гимнаст.

На вопрос какой из видов упражнений близок Степко по духу, спортсмен ответил: "Прежде всего, это брусья. Я рад, что подошел к тому, что могу выиграть брусья на Европейских играх. Считаю, что это чемпионат Европы, сюда приехали сильнейшие спортсмены Европы, были и чемпионы мира, олимпийские призеры и чемпионы Европы. У меня была небольшая проблема, но мы с ней справились усилиями тренера, все мне помогали, поддерживали и мы добились такого результата".