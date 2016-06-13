Европейский олимпийский комитет представил новый логотип в связи с первой годовщиной "Баку-2015"

Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ Европейский олимпийский комитет (EOC) представил новый логотип в связи с первой годовщиной начала I Европейских игр "Баку-2015".

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт организации, логотип будут использовать на всех основных мероприятиях EOC, в том числе на очередных Европейских играх и Олимпийском фестивале европейской молодежи.

На новом логотипе в форме мозаики отражены памятные моменты игр "Баку-2015", которые продолжались 17 дней.

Президент EOC Патрик Хикки сказал: "I Европейские игры были знаменательным моментом в истории спорта на континенте. Игры "Баку-2015" придали превосходную концепцию Европейским играм и определили наивысший образ для игр 2019 и 2023 гг. Эти соревнования стали хорошим трамплином для подготовки спортсменов к Летним олимпийским играм "Рио де-Жанейро-2016". Отмечая годовщину, хочу выразить благодарность президенту Ильхаму Алиеву и первой леди Мехрибан Алиевой за важную роль в проведении Европейских игр. Баку был фантастическим поприщем для Европейских игр. Однако мы всегда смотрим в будущее и, учитывая это, решили подготовить новый логотип для ЕOC. Эта прекрасная мозаика увековечит Баку".

Отметим, что в I Европейских играх, которые прошли в Баку 12-28 июня 2015 года, участвовали 5 864 спортсмена из 50 стран (3264 мужчин, 2590 женщин), которые боролись за 253 комплекта медалей по 20 видам спорта.