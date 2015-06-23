Член Правления ФИФА: Уровень организации I Европейских игр очень высок

Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ "Уровень организации I Европейских игр очень высок. Участвовать на открытии было честью. Для пляжного футбола это исторические моменты, так как это новый вид спорта. Мы приехали в Азербайджан с самыми сильными составами по этому виду спорта. Будете свидетелями хороших соревнований". Как сообщает Report, об этом заявил член Правления ФИФА, вице-президент Всемирной федерации пляжного футбола Жоан Куско.

От отметил, что на игры по пляжному футболу все билеты проданы: "Мы хотим продемонстрировать преимущества нашего вида спорта и завоевать новых болельщиков. Матчи начинаются с завтрашнего дня. Спортсмены продемонстрируют свои навыки. Мы стараемся воспользоваться любой возможностью в пляжном футболе и продемонстрировать свои соревнования".

Вратарь азербайджанской сборной по пляжному футболу Эмин Курдов подчеркнул, что подготовка завершилась: "Основная наша цель - занять одно из 3-х мест. Отрадно, что пляжный футбол был включен в игры. Мы попали в историю. Несмотря на то, что бороться с 7 командами очень трудно, мы постараемся сделать все возможное. Эти 7 команд являются командами дивизиона А. А мы из дивизиона Б".