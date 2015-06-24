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    "Баку-2015": Продолжаются соревнования по фехтованию - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

    От Азербайджана выступают 4 спортсмена

    Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ На I Европейских играх "Баку-2015" проходят соревнования по фехтованию. Как сообщает Report, сегодня на соревнованиях примут участие Кянан Алиев, Наджаф Магеррамов, Вякил Насибов и Мехраб Гасанов. 

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