"Баку-2015": Продолжаются соревнования по фехтованию - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
"Баку-2015": Продолжаются соревнования по фехтованию - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ На I Европейских играх "Баку-2015" проходят соревнования по фехтованию. Как сообщает Report, сегодня на соревнованиях примут участие Кянан Алиев, Наджаф Магеррамов, Вякил Насибов и Мехраб Гасанов.
Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Rövşən ƏhlimanoğluАвтор новости
Поделиться в Facebook