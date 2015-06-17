​Азад Рагимов: Не думаю, что II Европейские игры пройдут на столь высоком уровне

Баку. 17 июня. REPORT.AZ/ "Думаю, мы поступили правильно, организовав новый проект, т.е. первые Европейские игры, на столь высоком уровне. Не думаю, что II Европейские игры пройдут на столь высоком уровне".

Об этом, отвечая на вопрос Report заявил генеральный исполнительный директор I Европейских игр, министр молодежи и спорта Азад Рагимов.

По его словам, Европейские игры должны стать спортивным соревнованием высокого уровня: "Вполне возможно, что церемонии открытия и закрытия II Европейских игр будут не столь грандиозны. Не исключается, что некоторые моменты могут быть организованы на среднем уровне. Наша основная цель заключается в том, чтобы азербайджанские спортсмены показали на Европейских играх высокие результаты".

А.Рагимов добавил, что для участников игр созданы все условия. Они нормально отдыхают, прекрасно питаются, своевременно привозятся на игры и их выступления полностью соответствуют стандартам: "Поэтому, они должны проявлять настойчивость. Хотелось бы, чтобы на последующих Европейских играх были побиты мировые рекорды".