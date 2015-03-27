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    ​В известной семье разгорелся скандал

    Edmond de Rothschild Group: «Ни одна структура не имеет права предъявлять единоличное требование на имя Ротшильд»

    Баку. 27 марта. REPORT.AZ/ Между представителями династии Ротшильдов разгорелся скандал. Как сообщает Report, об этом пишет TheFinancialTimes.

    В распространенной информации говорится что, представители знаменитой династии Ротшильдов спорят друг с другом о праве на имя.

    Как отмечает газета, это происходит более чем через 200 лет после того, как первый Ротшильд сколотил состояние в европейской банковской системе.

    Теперь две ветви династии могут столкнуться друг с другом во французском суде. По словам источников, французско-швейцарская Edmond de Rothschild Group утверждает, что Rothschild & Cie неправомерно называет себя «родительской структурой группы Ротшильд».

    Edmond de Rothschild Group заявила: «Ни одна структура не имеет права предъявлять единоличное требование на имя Ротшильд».

    Paris-Orléans (головная компания Rothschild & Cie) отказалась от комментариев. 

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