Завершено 96% работ по расширению Южно-Кавказского трубопровода

Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ В рамках проекта расширения Южно-Кавказского трубопровода в первом полугодии этого года продолжились работы вдоль маршрута трубопровода в Азербайджане и Грузии. В целом, завершено 96% работ, включая строительство и эксплуатационные испытания.

Как передает Report, об этом говорится в отчете компании BP-Azerbaijan.

На территории сварено примерно 370 км, уложено 263 км трубопроводов. Завершены все 5 работ по горизонтальному бурению – 5-я завершилась в апреле этого года.

Отмечается, что строительство участка трубопровода на территории Грузии уже завершено. Здесь сварено и уложено 62 км труб. В Азербайджане и Грузии проводятся гидроиспытания трубопровода. В Азербайджане завершены гидроиспытания на 5, в Грузии - на 11 участках.

В Грузии продолжаются строительно-монтажные работы на двух компрессорных станциях. На первой станции завершено 99%, на второй – 82% работ. Работы на обеих компрессорных станциях продолжаются в соответствии с графиком. На контрольно-измерительной станции завершено 98% работ (81-й участок), станция будет передана в эксплуатацию в 2017 году.