Во II квартале 2019 года на БНПЗ заработают новая битумная установка и пункт заправки сжиженным газом

Новая битумная установка и пункт заправки сжиженным газом на нефтеперерабатывающем заводе имени Гейдара Алиева (БНПЗ) заработают на полную мощность во втором квартале 2019 года.

Как сообщает Report, об этом начальник инженерного отдела НПЗ Балададаш Зейналов заявил на IV Международном форуме SOCAR "Каспий и Центральная Азия: торговля, логистика, нефтепереработка, нефтехимия" в Баку.

Он отметил, что в этом году в рамках проекта реконструкции и модернизации завода планируется завершить детальные инженерные работы по пакетам A и B, продолжить закупки и подготовиться к плановой остановке завода на ремонт.

Б.Зейналов также отметил, что в этом году будет выбран EPC подрядчик (Инжиниринг, проектирование и строительство) по проектированию и строительству новой установки по первичной переработке нефти производительностью 7,5 млн тонн в год.

За период эксплуатации завод переработал 300 млн тонн нефти, добавил он.

Отметим, что в декабре прошлого года состоялась церемония открытия новой битумной установки и пункта заправки сжиженным газом, построенных в рамках первого этапа проекта реконструкции и модернизации на НПЗ. Годовая производительность установки составляет 400 тыс. тонн.

Станция заправки сжиженным газом состоит из рукавов для загрузки 7 автоцистерн и 5 вагонов-цистерн. Из этого пункта планируется транспортировать ежегодно автоцистернами и по железной дороге 180 тыс. тонн пропан-пропилена, 100 тыс. тонн сжиженного газа, а по трубопроводу и при необходимости автоцистернами или по железной дороге – 178 тыс. тонн бутан-бутиленовой фракции.

На втором этапе реконструкции завода до конца 2020 года будут построены установки для производства дизеля в соответствии со стандартом "Евро-5". Последний этап включает строительство к началу 2021 года новых установок по производству бензина Ai-92/95/98, соответствующего тем же стандартам качества.