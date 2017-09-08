Вице-президент Европейской комиссии рассказал о перспективах сотрудничества ЕС с Азербайджаном

Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович рассказал о перспективах сотрудничества ЕС с Азербайджаном.

Как передает Report, об этом сoобщает Neftegas.info.

Эта страна является для ЕС важным стратегическим партнером в сфере энергетики.

Как отметил Шефчович, сотрудничество между ЕС и Баку выходит за рамки проекта "Южный газовый коридор". Стороны планируют налаживать взаимодействие в области ВИЭ и повышении энергоэффективности.

Евросоюз намерен расширять Энергетическое сообщество, проводить реформы на энергетическом рынке и стимулировать инвестиции в этот сектор. Все это должно способствовать тесной интеграции рынков сотрудничающих стран.

В настоящее время в южном направлении ведется строительство газопровода "Южный коридор", который включает системы TANAP-TAP. Сырьевой базой будут служить запасы месторождения "Шах-Дениз". Магистраль будет проходить через Грузию, Турцию, Грецию, Албанию, Италию. Этот проект является наиболее приоритетным для Евросоюза и выступает альтернативой российскому газопроводу "Южный поток"», который свяжет РФ с Италией и Австрией.