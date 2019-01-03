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    Венесуэла экспортировала минимальный объем нефти за 28 лет

    Баку. 3 января. REPORT.AZ/ Венесуэла за прошлый год экспортировала минимальный объем нефти за 28 лет из-за падения добычи на фоне экономического кризиса.

    Как передает Report со ссылкой на агентство Bloomberg, Венесуэла экспортировала всего 1,245 млн баррелей нефти в сутки в 2018 году.

    По данным ОПЕК, добыча нефти в Венесуэле за последние пять лет упала более чем в два раза, до 1,346 млн б/с.

    Отметим, поставки нефти являются главным источником доходов бюджета Венесуэлы. Таким образом, сокращение экспорта только усугубляет кризис в стране.

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