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    ​Венесуэла угрожает падением цены нефти до 27 долл. за баррель

    Министр нефти страны призвал созвать саммит ОПЕК с целью защитить справедливую цену на нефть

    Баку. 4 января. REPORT.AZ/ Каракас инициирует проведение внеочередного саммита стран ОПЕК с участием всех независимых производителей.

    Как передает Report, об этом заявил министр нефти Венесуэлы Эулохио дель Пино в интервью телеканалу Telesur.

    "Вместе с президентом Николасом Мадуро мы постоянно обсуждаем необходимость побудить лидеров ОПЕК и независимых производителей провести экстренную встречу в январе", — сказал Эулохио дель Пино.

    По его мнению, при отказе от скоординированных действий экспортеров есть угроза дальнейшего падения цен на нефть цен на $10 с текущего уровня — до $ 27 за баррель.

    "Совместные действия всех производителей — это необходимость. Нужно защитить справедливую цену на невозобновляемые источники энергии", — отметил венесуэльский министр.

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