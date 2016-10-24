В Вене начались переговоры ОПЕК - Россия

Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ В Вене начались переговоры в рамках "Энергодиалога ОПЕК - Россия". Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, на встрече принимают участие министр энергетики РФ Александр Новак, генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо и председатель конференции ОПЕК, министр энергетики Катара Мухаммед бен Салех ас-Сада.

С сентября 2012 года Россия и ОПЕК проводят встречи, получившие название "Энергодиалог Россия - ОПЕК". Последняя, четвертая по счету, встреча прошла в Москве 30 июля 2015 года.

Как ранее говорил министр энергетики РФ Александр Новак, заморозка добычи нефти будет подниматься во время переговоров, но не будет являться основной темой дискуссий. По его словам, энергодиалог - традиционный формат для обсуждения других вопросов, не касающийся заморозки добычи и координации на рынке. Это анализ, мониторинг ситуации на мировых нефтяных рынках, обмен лучшими практиками налогообложения, современными технологиями.