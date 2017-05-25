В Тбилиси прошел Региональный энергетический саммит

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Тбилиси. 25 мая. REPORT.AZ/ "Реализуемые в южно-кавказском регионе крупномасштабные энергетические проекты представляют важное значение не только для данного региона, но и для Европы и Азии в целом".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявили на проведенном 25 мая в Тбилиси Региональном энергетическом саммите.

Здесь в основном были затронуты вопросы использования электроэнергии, альтернативной энергии, повышения возможностей капиталовложения в данную сферу, реализуемые в южно-кавказском регионе крупномасштабные энергопроекты и пр.

Открыв мероприятие, вице-премьер Грузии, министр энергетики Каха Каладзе коснулся энергополитики страны, осуществляемых проектов, вопросов регионального сотрудничества и пр. Было отмечено, что Грузия принимает важные шаги на пути использования альтернативных энергоисточников, строительства малых ГЭС.

Реализуемые сегодня через территорию Грузии энергопроекты играют важную роль в удовлетворении спроса на энергию в Европе.

Он также заявил о тесном сотрудничестве со странами региона, и в частности с Азербайджаном в энергетической сфере.

Выступившие посол США в Грузии Ян Келли, представитель Евросоюза Винджент Рей затронули вопросы энергобезопасности и расширения сотрудничества в сфере энергетики.

В своем выступлении замминистра энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез коснулся работ, проводимых его страной в сфере энергетики.

Подчеркнув о сотрудничестве Турции со странами региона, и в частности с Азербайджаном и Грузией в сфере энергетики и значимости данного сотрудничества для мира, Ф.Донмез сказал: "Вам известно, что при отсутствии энергии невозможно развивать ни экономику, ни другие сферы. Превратившиеся из мечты в реальность проекты нефте- и газопроводов Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Тбилиси-Эрзурум в корне решили наши ранее существующие проблемы. Благодаря расширению данных проектов и началу деятельности TANAP, в ближайшее время мы добьемся еще больших результатов".

Замминистра представил обширную информацию об использовании в Турции альтернативных энергоисточников, инвестициях, вложенных турецкими бизнесменами за рубежом на выработку энергии.

Затем саммит продолжил работу в отделах.