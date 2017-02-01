В прошлом месяце из порта Супса было экспортировано 176 тыс. тонн сырой нефти

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Государственная нефтяная компании Азербайджана (SOCAR) в январе этого года экспортировала из порта Супса (Черное море, Грузия) 176 109 тонн сырой нефти.

Об этом Report сообщает со ссылкой на SOCAR.

Отметим, что показатели экспортированной SOCAR сырой нефти отражают объемы нефти, принадлежащей как государству, так и самой компании.

Сырая нефть транспортируется по Западному экспортному трубопроводу Баку-Супса, посредством которого часть нефти, добываемой на блоке месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" азербайджанского сектора Каспия, выводится на мировые рынки. Трубопровод введен в эксплуатацию 17 апреля 1999 года, его годовая пропускная способность составляет 7 млн. тонн.